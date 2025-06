Azərbaycan və Rusiya Kinematoqrafçılar İttifaqlarının üzvü, Rusiyanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Rasim Dərgahzadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqından bildirilib.

R.Dərgahzadə ömrünün 82-ci ilində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək kİ, o, 1997-2005-ci illərdə Rusiya Kinematoqrafçılar İttifaqının Kino istehsalı və yayımı təşkilatçıları gildiyasının prezidenti olub.

