Türkiyədə tanınmış jurnalist Fatih Altaylı həbs edilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəıbər verir ki, bu bu barədə bu gün məhkəmə qərar verib.

O, prezidenti təhdid etməkdə ittiham olunur.

