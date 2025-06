Onlayn geyim alanlara xəbərdarlıq edildi

Geyim almaq istədilər, dələduzluqla üzləşdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Xəzər Tv"yə müraciət edən bir çox şəxs dələduzluqla üzləşdiyini bildirir.

Mətanət İbrahimova da həmin zərərçəkmişlərdəndir.

O, deyir ki, pulunu ödədiyi paltarın poçtla göndəriləcəyi deyilsə də, həftələrdir ortada heç nə yoxdur. Geyimi almaq üçün əlaqə saxladığı, ödəniş etdiyi şəxsin nömrəsindən isə onu blok ediblər.

Digər onlayn mağazadan geyim almaq istəyən zərərçəkmiş isə deyir ki, 50 manat behi atdıqdan sonra əlaqə saxladığı adam yoxa çıxıb. Şəxs iddia edir ki, həmin şəxslər onu aldadandan sonra işlətdikləri səhifənin adını dəyişiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.