Saat 09:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sabah Cəlilabad rayonunun 25 yaşayış məntəqəsində qazın verilişi dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər evrir ki, iyunun 24-də saat 09:00 radələrindən görüləcək işlər başa çatanadək Cəlilabad rayonunun 25 yaşayış məntəqəsi - Günəşli, Alar, Təzəkənd, Üçtəpə, Cəfərxanlı, Qarazəncir, Ocaqlı, Sabirabad, Əliqasımlı, Bədirli, Babaxanlı, Gülməmmədli, Məmmədcanlı, Ətcələr, Şabanlı, İnili, Qasımbəyli, Təklə, Abazallı, Babalı, Cəlayir, Şiləvəngə, Adnalı və Abışabad kəndlərinin (11 min 580 abonent) təbii qazla təchizatında fasilə yaranacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.