“Qiyamət saatı” yaxınlaşır - Lavrov xəbərdarlıq etdi

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov “Qiyamət saatı”nın gecə yarısına yaxınlaşdığını ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Rusiyanın bu fəlakətin qarşısını almaq üçün səy göstərdiyini bildirib. Lavrovun sözlərinə görə, qlobal təhlükəsizlik xüsusilə “Qiyamət saatı”nın gecə yarısına yaxınlaşdığı bu vaxtda son dərəcə vacib məsələdir. O bəyan edib ki, bu vəziyyətin qarşısının alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir və Rusiya fəlakətin qarşısını almaq üçün fəal işləyir. Lavrov həmçinin vurğulayıb ki, üçüncü dünya müharibəsi başlanması ehtimalı ilə bağlı şərhlər adi hala çevrilib və Avropada revanşist qüvvələrin və təcavüzkar meyllərin bütün gücü ilə yenidən üzə çıxması narahatlıq doğurur.

Qeyd edək ki, “Qiyamət saatı” ilk dəfə 1947-ci ildə “Bülleten of Atomic Scientists”in üz qabığında dərc edilib. Gecə yarısına qədər qalan vaxt beynəlxalq vəziyyətin gərginliyini, gecə yarısı isə nüvə fəlakəti anını ifadə edir.

