Macarıstan Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına razı deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Macarıstanın baş naziri Viktor Orban NATO-nun Haaqa sammitinin ümumi sessiyası çərçivəsində mediaya açıqlamasında belə deyib. Orban bildirib ki, onun vəzifəsi Ukraynanın NATO-ya üzv olmayacağı hazırkı vəziyyəti qorumaqdır.

Orban, "NATO-nun Ukraynada işi yoxdur. Ukrayna Rusiya kimi NATO-nun üzvü deyil. Mən öz vəzifəmi bu vəziyyəti qorumaqda görürəm"- deyə bildirib.

