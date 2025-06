Türkiyənin Şanlıurfa bölgəsində 52 dərəcə isti qeydə alınıb.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, vətəndaşlar sərinləmək üçün park və yaşıl sahələrə axın edib.

Afrika istilərinin təsirinin hiss olunduğu şəhərdə mütəxəssislər vətəndaşlara günvurma təhlükəsinə qarşı diqqətli olmaları barədə xəbərdarlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.