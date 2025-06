Azərbaycanda nazirə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Samiq Sadıxovun atası Asəf Sadıxov vəfat edib.

Məlumata əsasən, o, dünən ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

