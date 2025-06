Bir neçə gün öncə xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu açıqlayan Türkiyənin 62 yaşlı tanınmış idman şərhçisi Sabri Ugan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Sabah-a istinadən xəbər verir ki, şərhçi xərçəng müalicəsi səbəbilə reanimasiyada saxlanılırdı.

O bu gün günorta saatlarında vəfat edib.

