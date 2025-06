Qadınların pensiya yaşı bu tarixdən artacaq - RƏSMİ

İyulun 1-dən Azərbaycanda qadınların pensiyaya çıxma yaşı 64 il 6 ay olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, kişilərin pensiya yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılır.

Qadınların pensiya yaşı sonuncu dəfə ötən il - 2024-cü ilin iyul ayının 1-dən 6 ay artırılaraq 64 edilib.

Bundan başqa, iyulun 1-də Azərbaycanda qüvvəyə minəcək qərarlarla buradan tanış ola bilərsiniz:

Müavinətlər artırılır, bu qərarlar qüvvəyə minir - İyulun 1-dən

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.