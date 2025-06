"İranın uranı zənginləşdirmək hüququ var və bu fəaliyyəti dayandırmağı planlaşdırmır.”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani deyib.

“Bu, İranın hüququdur və biz bu hüquqdan istifadə etmək istəyirik. Zənn edirəm ki, zənginləşdirmə heç vaxt dayandırılmayacaq", - deyə o qeyd edib.

