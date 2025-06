Almaniyanın xarici işlər naziri İohan Vadeful ilk rəsmi səfərini Ukraynanın paytaxtı Kiyevə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçi bu barədə "X" da yazıb.

"Ukraynanın azadlığı və gələcəyi bizim xarici və təhlükəsizlik siyasətimizin ən mühüm vəzifəsidir", - deyə nazir əlavə edib.

O, əmin edib ki, Berlin müasir hava hücumundan müdafiə vasitələri və digər silahlar, humanitar və iqtisadi yardımlar vasitəsilə özünü uğurla müdafiə etməyə davam etmək üçün Ukraynanın yanında möhkəm dayanacaq.

