Goranboy rayonunda qonşular arasında düşən dava bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, Alpout kənd sakini 1960-cı il təvəllüdlü Fərqanə Yolçuyeva şəxsi münaqə zəminində qonşusu 1955-ci il təvəllüdlü Sahilə Əsgərovaya xəsarət yetirib. Belə ki, F. Yolçuyeva S. Əsgərovanı yerə yıxaraq əlindəki, alətlə ona xəsarət yetirib.

Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb.

