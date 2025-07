Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a aktyorun gəlini Sabrina Həmzəyeva məlumat verib.

O qeyd edib ki, Əməkdar artist özünü yaxşı hiss edir və burnunda qanaxma dayanıb.

Xatırladaq ki, 68 yaşlı aktyor burnunda yaranan güclü qanaxma səbəbi ilə özəl xəstəxanaların birinə yerləşdirilmişdi.

