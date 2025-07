Rusiyanın Kamçatka diyarı Petropavlovsk-Kamçatski yaxınlığında 5,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Seysmoloqlar Avaça körfəzinin sularında yeraltı təkanları qeydə alıblar. Dağıntı barədə məlumat yoxdur.

