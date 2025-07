Türkiyədə təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə Bayburt-Ərzurum şəhərləri arasındakı ərazidə qeydə alınıb. Hadisə zamanı 2 nəfər itkin düşüb.

Ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlanılıb.

Yüngül mühərrikli təyyarənin qəzaya uğradığı ərazinin dəqiq müəyyən edilməsi üçün araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.