Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ tərəfi ilə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalı üzrə birgə işlərin artırılmasına dair razılığın əldə edildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az CNN Türk-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, videomüraciətində deyib.

Dünən ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığını xatırladan Zelenski “Bu, yəqin ki, bütün zamanların ən yaxşı, ən məhsuldar söhbəti idi” deyə vurğulayıb.

