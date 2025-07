Rusiyadan gətirilən məhsullar bahalaşacaq?

Son günlər Rusiya və Azərbaycana münasibətlərində gərginlik hiss olunur. Bildiyiniz kimi, Rusiyadan ölkəmizə idxal olunan xeyli məhsullar var. Bəs münasibətlərin indiki vəziyyəti həmin malların qiymətində dəyişikliyə səbəb olacaq?

İqtisadçı Eyyub Kərimli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında geniş iqtisadi əlaqələr var və artan dinamika ilə davam edir.

Ekspert qeyd edib ki, son hadisələrlə bağlı Rusiya bizim bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarımıza məhdudiyyət qoymaq istəyir:

“Hesab edirəm ki, Azərbaycan Rusiya üçün, Rusiya isə Azərbaycan üçün mühüm iqtisadi tərəfdaşdır. Bu baxımdan qiymətlərin qalxması və ya hansısa məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi o qədər də real görünmür.Lakin Rusiyanın özündə müəyyən məhsullara qiymət artımı baş verərsə və ya hansısa məhdudiyyətlər tətbiq edilərsə, o zaman, sözsüz ki, ölkəyə idxal olunan məhsullarda da müəyyən bahalaşma və ya çatışmazlıq yarana bilər”.

E.Kərimlinin fikrincə, hazırkı mərhələdə iki ölkə arasında qarşılıqlı iqtisadi maraqlar mövcuddur və bu maraqlar qorunur. Hələlik ciddi bir məhdudiyyət, sanksiya və ya qiymət artımı müşahidə olunmur. Ancaq vəziyyətin gedişi siyasi münasibətlərdən də asılı olacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

