Osimhen bu klubla razılığa gəldi - İddia

“Napoli”nin futbolçusu Viktor Osimhenlə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun karyerasını İtaliyada davam etdirəcəyi irəli sürülüb. "La Gazetta dello Sport"da dərc edilən xəbərdə Viktor Osimhenin "Yuventus"la razılığa gəldiyi iddia edilib. Bildirilir ki, “Yuventus” futbolçu ilə razılıq əldə etsə də, onun klubu ilə danışıqlar davam edir.

Qeyd edək ki, Viktor Osimhenin sərbəst qalma məbləğinin İtaliya klublarına aid olmadığı barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, Osimhenin müqaviləsindəki 75 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi yalnız A Seriyasından kənar klublara aid edilir.

