Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərinə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

" Prezidentinin bu səfəri Ukraynanın bərpası mövzusunda keçiriləcək konfransda iştirak etmək məqsədi daşıyır. Konfrans sabah başlayacaq. Həmçinin, Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq ilə görüş keçirəcək", - məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.