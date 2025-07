"Real"ın ulduzu Türkiyə nəhənginə razılıq verdi

"Fənərbaxça" “Real Madrid”in müdafiəçisi Lukas Vazkesi trsansfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar məhsuldar alınıb. İddialara görə, futbolçu "Fənərbaxça"ya transfer olmağa razılıq verib. Bildirilir ki, futbolçu “Espanyol”dan təklif almasına baxmayaraq, Çempionlar Liqasında iştirak etmək üçün "Fənərbaxça"ya transfer olmağa üstünlük verib.

Qeyd edək ki, Xabi Alonso müdafiədə Lukas Vazkesə üstünlük verməyib. İddialara görə, futbolçu ehtiyatda qalmaq istəmir və əsas heyətdə oynayacağı kluba transfer olmaq istəyir.

