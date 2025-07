“Unibank”ın sahibkarlar üçün yay kampaniyası davam edir

Yayın ən məhsuldar günlərində yeni biznes planlarınızı reallaşdırmağın əsl vaxtıdır. Çünki “Unibank”ın sahibkarlar üçün başlatdığı “Yay kampaniyası” hələ də qüvvədədir. "Unibank" yay boyu sahibkarların yanında olmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, istənilən fəaliyyət sahəsində çalışan fərdi sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan bu kampaniya çərçivəsində mikro kreditlərə 5%-dək endirim tətbiq olunur. Məqsəd – sahibkarların yay aylarını fürsətə çevirməsinə dəstək olmaqdır. Biznesini böyütmək istəyən sahibkarlar bu kampaniya sayəsində daha sərfəli maliyyələşmə imkanı əldə edirlər. İndi müraciət edin və biznesinizlə bağlı yay planlarınızı “Unibank”la reallaşdırın!

“Unibank”ın biznes kreditlərindən və xidmətlərindən faydalanmaq istəyən sahibkarlar bankın “Sumqayıt”, “Xırdalan”, “Əcəmi”, “İnşaatçılar”, “Əhmədli”, “Bakıxanov”, “Mərdəkan”, “Nərimanov”, “Neftçilər”, “Sədərək”,“Quba”, “Xaçmaz”, “Şəki”, “İsmayıllı”, “Bərdə”, “Şəmkir”, “Gəncə”, “Kəpəz”, “Tovuz”, “Mingəçevir”, “Salyan” və “Lənkəran” filiallarına müraciət edə bilərlər.

Bankın məhsul və xidmətləri haqda ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud rəsmi sosial media hesablarından (www.facebook.com/unibank.az, https://www.instagram.com/unibank.az/) əldə etmək olar.

"Unibank" - Sənin Bankın!

