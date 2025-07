"Bu, tarixi çıxış olacaq" - Ömər Çelik

Türkiyədə iqtidar AK Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik PKK-nın tərksilah olması ilə bağlı son prosesləri dəyərləndirib.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o bildirib ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan şənbə günü keçiriləcək AK Partiyası düşərgəsində bu mövzu ilə bağlı əhatəli və tarixi açıqlama verəcək.

Çelik “Terrorsuz Türkiyə” prosesi çərçivəsində Abdullah Öcalanın videomüraciətinin yayılması ilə bağlı tənqidlərə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, dövlətin suverenliyinə xələl gətirən heç bir addım atılmayıb və bu prosesdə “al-ver” yoxdur.

Tərksilah mərhələsinin Süleymaniyə bölgəsində reallaşacağı gözlənilir. Çelik qeyd edib ki, bu proses dövlətin nəzarəti altında baş tutur və üçüncü bir vasitəçi ölkə və ya qurum prosesdə yer almır.

O, yaxın günlərdə parlamentdə bu məsələ ilə bağlı komissiyanın da qurulacağını istisna etməyib.

