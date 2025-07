​“Fənərbaxça” ulduz futbolçunu alır - Razılıq əldə edildi

“Fənərbaxça” Marko Asensionun transferi ilə bağlı PSJ ilə razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ futbolçunun xidmətində maraqlı deyil. Klub onun getməsinə razılıq verib. İddialara görə, “Fənərbaxça” və PSJ arasındakı danışıqlar məhsuldar alınıb və tərəflər razılığa gəlib. Məlumata görə, Marko Asensio “Fənərbaxça”ya transfer olmağa razılıq versə də, məvacib məsələsində fikir ayrılıqları müşahidə edilir.

Türkiyə klubu futbolçuya illik 9 milyon avro məvacib təklif edib. Futbolçu isə daha yüksək məvacib tələb edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.