Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Seriyasının Buxarest mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma 1/4 finalda Çin seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 18:50-də start götürəcək.

