​Suriyada qarşıdurma - Ölənlər var

Suriyanın cənubunda bədəvi qəbilələri ilə druz qrupları arasındakı qarşıdurmalarda azı 89 nəfər ölüb, çoxlu sayda yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşıdurma druzi tərəvəz satıcısının Dəməşqdə bədəvi silahlıları tərəfindən oğurlanması ilə başlayıb. Bu hadisədən sonra qarşılıqlı adam oğurluğunun baş verdiyi və əyalətin bir çox bölgəsində atışmaların müşahidə edildiyi irəli sürülüb. Yerli mənbələr Sveyda şəhərində küçələrin boş olduğunu, mağazaların bağlandığını, hətta dəfn mərasimləri zamanı da atışma səslərinin eşidildiyini bildirib.

Tərəflər güclü artilleriya atəşindən istifadə ediblər.

