PSJ klubunun futbolçusu Marko Asensio "Fənərbaxça"nın təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça"nın illik 9 milyon avroluq təklifi futbolçunu razı salmayıb.

İddialara görə, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınsa da, futbolçu təklifi qəbul etməyib.

