Goranboyda ölümlə nəticələn yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Goran qəsəbəsi yaxınlığında qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, "Hyundai" markalı minik maşını hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib.

Nəticədə minik maşını yolun kənarına aşıb. Hadisə nəticəsində iki nəfərin öldüyü deyilir.

