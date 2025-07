Konfrans Liqası: Bu gün 23 oyun keçiriləcək

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 oyunla ilk mərhələyə yekun vurulacaq.

17 iyul

UEFA Konfrans Liqası

1-ci təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

19:00. “Dauqavpils” (Latviya) - "Vlazniya" (Albaniya)

İlk oyun: 1:0

20:00. “Dila” (Gürcüstan) - “Rasinq” (Lüksemburq)

İlk oyun: 2:1

20:00. “Santa Koloma” (Andorra) - “Boraç” (Bosniya və Herseqovina)

İlk oyun: 4:1

20:00. “Flora” (Estoniya) - “Valyur” (İslandiya)

İlk oyun - 0:3

20:00. “Heqelman” (Litva) - “Sent Patriks” (İrlandiya)

İlk oyun: 0:1

20:00. HİK (Finlandiya) - “Runavik” (Farer adaları)

İlk oyun: 0:4

20:00. “Ordabası” (Qazaxıstan) - “Torpedo” (Gürcüstan)

İlk oyun: 3:4

20:00. “Pünik” (Ermənistan) - “Tre Fyori” (San Marino)

İlk oyun: 0:1

20:00. “Rabotniçki” (Şimali Makedoniya) - “Torpedo” (Belarus)

İlk oyun: 0:3

20:30. “Payde” (Estoniya) - “Maqpies” (Cəbəllütariq)

İlk oyun: 3:2

21:00. “Düdelanj” (Lüksemburq) - “Atletik Eskaldes” (Andorra)

İlk oyun: 0:2

21:00. "Haverfordvest" (Uels) - "Floriana" (Malta)

İlk oyun: 1:2

21:00. “Penibont” (Uels) - “Jalgiris” (Kaunas, Litva)

İlk oyun: 0:3

21:00. “Petrokub” (Moldova) - “Birkirkara” (Malta)

İlk oyun: 0:1

21:00. “Sileks” (Şimali Makedoniya) - “Deçiç” (Monteneqro)

İlk oyun: 0:2

21:30. “Koper” (Sloveniya) - “Jeljezniçar” (Bosniya və Herseqovina)

İlk oyun: 1:1

22:00. “Neman” (Belarus) - “Urartu” (Ermənistan)

İlk oyun: 2:1

20:45. “Partizani” (Albaniya) - “Nomme Kalyu” (Estoniya)

İlk oyun: 1:1

22:30. “Dinamo” (Brest, Belarus) - “Sutyeska” (Monteneqro)

İlk oyun: 2:1

22:45. "Kliftonvill" (İrlandiya) - “Sent Jozefs” (Cəbəllütariq)

İlk oyun: 2:2

22:45. “Klaksvik” (Farer adaları) - SJK (Finlandiya)

İlk oyun: 2:1

22:45. “Vikinqur” (İslandiya) - "Malişeva" (Kosovo)

İlk oyun: 1:0

23:00. “La Fiorita” (San Marino) - “Vardar” (Şimali Makedoniya)

İlk oyun: 0:3

16 iyul

"Auda" (Latviya) – "Larne" (Şimali İrlandiya) – 2:2 (pen. 2:4)

İlk oyun: 0:0

