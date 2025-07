"Karvan" klubu yeni transferini açıqlayıb.

Metbuat.az Yevlax təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, nigeriyalı yarımmüdafiəçi Qavi Tompsonla 1 illik müqavilə imzalanıb.

25 yaşlı futbolçu son olaraq ölkəsinin “Sportinq Lagos” klubunda forma geyinib. Qavi Nigeriyanın U-17 və U-20 millilərinin şərəfini qoruyub.

Qeyd edək ki, nigeriyalı yarımmüdafiəçi karyerası ərzində 139 oyun keçirib, 12 qol və 14 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.