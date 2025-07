“Barselona” türk ulduzu transfer etmək istəyir

Avropa nəhəngləri FİFA Klublararası Dünya Çempionatında uğurlu çıxış edən “Yuventus”un futbolçusu Kenan Yıldızı transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya” və “Barselona” klubları futbolçunun xidmətində maraqlıdır. "La Gazetta dello Sport"un məlumatına görə, futbolçunun hər iki klubun transfer siyahısında birinci yerdə olduğu deyilir. "Yuventus"un ulduz futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklifi belə qəbul etməyəcəyi deyilsə də, "Bavariya" və "Barselona"nın transferdə maraqlı olduğu irəli sürülür.

İddialara görə, “Yuventus” müqaviləsi 2029-cu ildə başa çatacaq futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamaq və onun illik maaşını 2 milyon avroya, bonuslarla birlikdə 4 milyon avroya çatdırmaq istəyir.

