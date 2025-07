Goranboy rayonunda "KAMAZ" markalı yük maşını idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Borsunlu kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, ot daşıyan maşının sürücüsü yolun dairəvi hissəsində yük avtomobilini aşırıb.

Hadisə yerinə dpvlət polisi əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.