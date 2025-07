Mingəçevirdə ağır yol qəzası baş verib, yaralılar var.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə az öncə şəhərin Gəncə şossesində baş verib.

Minik avtomobili sərnişin avtobusu ilə toqquşub. Yaralılar var.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

