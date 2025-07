İstilərə görə nə qədər adam ölüb?

2025-ci ilin ortalarına qədər yayımlanan məlumatlara əsasən, hər il təxminən 489 000 insan istilik səbəbindən və əlaqəli xəstəliklərdən dünyasını dəyişir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verri ki, ölüm halları əsasən Asiya və Avropa ölkələrində qeydə alınır.

2025-ci ilin aprel-iyun ayları arasında Avropanın 12 böyük şəhərində olan 10 günlük ekstremal istilərdə təxminən 2 300 nəfər ölüb; bunun 1 500 nəfəri isə iqlim dəyişikliyi səbəbilə əlavə istilərdən həyatını itirib.

Məlumat üçün bildirək ki, qlobal istiliklə əlaqəli ölüm sayı (2000‑2019) təxminən 489 mindir.

