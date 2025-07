Müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhimin ölümü ilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, İ.Borçalının övladı 2020-ci ildə Gürcüstanda avtomobil qəzasında vəfat edib. Zöhrə adlı xanımla ailəli olan müğənninin bir qız övladı da var.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.