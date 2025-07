Bu tələbələrin təhsil haqqını dövlət ödəyir

Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan və məcburi köçkün, valideyn himayəsindən məhrum olan, əlil, şəhid ailəsi, şəhid və müharibə əlillərinin övladları, eləcə də müharibə veteranı statusu olan tələbələrin təhsil haqları dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir.

Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Qeyd edilib ki, əhalinin aztəminatlı təbəqələrindən olan tələbələrin təhsilə əlçatanlığını təmin etmək və bərabər imkanlar yaratmaq məqsədilə Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondu yaradılmış və 2021-ci ildən etibarən Fondun vəsaitləri hesabına təhsil tələbə kreditləri verilməkdədir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

