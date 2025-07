Elmar Baxşıyev qələbəni şərh etdi

“Araz-Naxçıvan” futbolçuları xarakter nümayiş etdirərək qələbə qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Elmar Baxşıyev UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsində "Aris"ə (Yunanıstan) qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis çətin rəqibə qarşı mübarizə apardıqlarını bildirib:

“Bizi dəstəkləyən bütün azarkeşlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər an bizə öz dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Onlar bizi qol buraxdıqdan sonra da tək buraxmadılar. Yaxşı işə imza atdığımızı düşünürəm. Müddət keçdikcə, daha güclü komandaya çevriləcəyik. Zədəli futbolçularımız sıralara döndükdən sonra gücümüzə güc qatacaqlar. Bu gün əsl xarakter nümayiş etdirdik və layiqli qələbə qazandıq. Rəqibin bizə hansı sürprizlər hazırladığını bilirdik".

Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” – “Aris” qarşılaşması Azərbaycan təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Tərəflər arasında cavab matçı iyulun 31-də Salonikidə baş tutacaq.

