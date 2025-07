Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 25-də saat 02 radələrində Goranboy rayon sakinləri 1978-cı il təvəllüdlü Lalə İsmayılova və 1948-cil il təvəllüldlü Tamella İsmayılova yaşadıqları evdə oğlu 2010-cu il təvəllüdlü R.Həsənov tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən qətlə yetirilən ana və qızının fotosunu təqdim edir.

