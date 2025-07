Ötən gün Rusiyada qəzaya uğramış təyyarənin "qara qutu"su tapılıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinad xəbər verir ki, "qara qutu" Moskva göndəriləcək və qəzanın səbəbləri araşdırılır.



Qeyd edək ki, Rusiyanın Uzaq Şərqində "Antonov An-24" təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 48 sərnişin və ekipaj üzvü həlak olub. Təyyarə Amur vilayətinin Tynda şəhəri yaxınlığında radardan itib.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

