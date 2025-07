Rəssam Tofiq Qaziyev vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Qaziyev Tofiq Tapdıq oğlu 1950-ci il dekabr ayının 17-də Əmircan kəndində anadan olub. 1971-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbini bitirib. 2013-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

