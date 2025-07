"Rusiya bütün Qərbə qarşı təkbaşına mübarizə aparır" - Lavrov

"Tarixdə ilk dəfədir ki, Rusiya bütün Qərb ölkələrinə qarşı dəstək olmadan mübarizə aparır".

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov "Terra Scientia" Milli Təhsil Gənclər Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

“Qarşımızda çox işlər var və ən önəmli məqsədimiz düşməni məğlub etməkdir. Tariximizdə Birinci və İkinci Dünya müharibələrində müttəfiqlərimiz olmuşdu. İndi isə döyüş meydanında heç bir müttəfiqimiz yoxdur. Ona görə yalnız öz gücümüzə arxalanmalı, zəiflik göstərməməliyik”, - deyə Lavrov əlavə edib.

