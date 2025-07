Azərbaycanın iki güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəldi

Azərbaycanın iki güləşçisi Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçiriən U-17 dünya çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan-Roma güləşçilərimizdən Hikmət Haqverdiyev (51 kq) debütdə rumıniyalı Andrey Pelean üzərində inamlı qələbə qazanıb – 7:0.

Həmyerlimiz daha sonra norveçli Abu Bakar Saqaya şans tanımayıb – 9:2. Hikmət yarımfinalda qırğızıstanlı İslam Kurbanovla gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşmadan da qalib ayrılıb – 4:3. Haqverdiyevin finalda rəqibi özbəkistanlı Otabek Tursunov olacaq.

Əli Nəzərov (60 kq) ilk mərhələdə gücünü xorvatiyalı Roko Kuriçə göstərib – 5:1. Güləşçimiz gürcüstanlı Lazare Qoqotişvili (10:1) və özbəkistanlı Humoyun Erkinovu (9:0) isə vaxtından əvvəl xalçadan məyus yola salıb. Əli yarımfinalda iranlı Əbülfəzl Eşağini ilk xal prinsipinə əsasən (1:1) üstələyib. Nəzərov sabah qızıl medal uğrunda qırğızıstanlı Amangəldi Ysakbayevlə mübarizə aparacaq.

Abdurrahman Hüseynli (45 kq) amerikalı Tales Silvayla (6:3) gürcüstanlı Saba Abaşidzeni (9:6) mübarizədən kənarlaşdırıb. Avropa çempionumuz yarımfinalda qırğızıstanlı Nurkerim Kumarbekovla bacarmayıb – 0:7. Abdurrahman sabah bürünc medal uğrunda Mustafa Güvən (Türkiyə) – Timur Məhərrəmov (Ukrayna) görüşünün qalibiylə güləşəcək.

Yusif Əhmədli (71 kq) startda türkiyəli Emirhan Çakıra tam üstünlüklə (8:0) qalib gəlib. Pəhləvanımız gürcüstanlı Giorgi Qoqelaşviliylə (7:2) tacikistanlı Alişer Ruzimadovu (9:5) da mübarizədən kənarlaşdırıb. Yusif finala çıxmağa da yaxın olub. Özbəkistanlı Bəhruzbek Vəliyevlə görüşdə 5 xallıq fərqlə önə keçən Əhmədli ikinci hissədə təşəbbüsü əldən verərək məğlub olub – 5:9. Milli üzvünün bürünc medal uğrunda görüşdə rəqibi Mohammad Kazımi (İran), Matias Onnenlehto (Finlandiya) və ya Radoslav Peryanski (Bolqarıstan) olacaq.

Səid Paşayev (92 kq) 1/8 finalda iranlı Amirsam Mohammadiyə 1:6 hesabıyla uduzub. Rəqib finala yüksəldiyi üçün Paşayev sabah təsəlliverici görüşə çıxacaq. Həmyerlimiz moldovalı Vladislav Vasilevskiylə üz-üzə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.