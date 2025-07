“Qalatasaray”ın “Napoli”dən transfer etdiyi Viktor Osimhen İstanbula gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava limanında nigeriyalı futbolçunu minlərlə “sarı-qırmızılı” azarkeş qarşılayıb.

Forvard bildirib: "Duyğularımı necə ifadə edəcəyimi bilmirəm. Çox həyəcanlıyam. Özümü ən yaxşı şəkildə göstərə biləcəyim bir yerə gəldim”.

