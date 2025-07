İtaliyanın xarici işlər naziri və Baş nazirinin müavini Antonio Tayani Rusiyanın Romadakı səfiri Aleksey Paramonovu Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya XİN-in məlumatında deyilir.

Qeyd olunub ki, bu, "Prezident Sercio Mattarellanın və İtaliya Respublikasının digər rəsmilərinin iddia olunan rusofoblar" siyahısına daxil edilməsi ilə bağlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.