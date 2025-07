UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində “Qarabağ”ın qarşılaşacağı rəqib müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi bu raundda Şimali Makedoniya çempionu “Şkendiya” ilə qarşılaşacaq.

Makedoniya klubu 2-ci mərhələdə Rumıniyanın FCSB komandasını mübarizədən kənarlaşdırıb. İlk oyunda evdə 1:0 hesabı ilə qalib gələn “Şkendiya” səfərdə də üstün olub – 2:1. Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə görə mərhələ adlayıb və “Qarabağ”la üz-üzə gələcək.

