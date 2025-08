Xalq artisti Arif Babayev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti iyulun 23-də kəskin tənəffüs çatışmazlığı diaqnozu ilə Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Vəziyyəti kritik ağır olduğundan paytaxtdakı tibb müəssisəsinə təxliyə edilib və vəfat etməsinə qədər burada müalicəsi davam etdirilib.

