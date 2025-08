Türkiyənin Adana şəhərində təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Hadisə nəticəsində yüngül mühərrikli təyyarənin pilot və ekipaj üzvü yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.