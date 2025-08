Faciəvi şəkildə vəfat edən tur bələdçisinin görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Astarada tur bələdçisi tur zamanı faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Astara rayonunun Hamuşam kəndi ərazisində baş verib.



Kənddə turistlərə bələdçilik edən tur rəhbəri, Lerik rayonunun Günəşli kənd sakini 29 yaşlı Rufiz Zamanov ehtiyatsızlıqdan yıxılıb və baş nahiyəsindən ağır xəsarət alıb.



Ətrafdakıların köməyi ilə o, Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.



R Zamanov təcili olaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

