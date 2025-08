Almaniyanın “Bayer” (Leverkuzen) komandası futbolçusu Patrik Şiklə müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı hücumçu 2030-cu ilədək Bundesliqa təmsilçisinin formasını geyinəcək.

Çexiya millisinin üzvü 2020-ci ildən “Bayer”də çıxış edir.

