Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobilinin nömrəsi oxunmaz halda olan sürücülərə müraciət edib.

İdarədən Metbuat.az-a bildirilib ki, nəqliyyat vasitələrinin dövlət nişanlarının oxunmaz hala düşməsi qayda pozuntusu hesab edilir.

Həmin sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342-ci maddəsinə əsasən cərimə olunacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.